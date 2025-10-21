Cadela é resgatada após sofrer violência sexual no ES; suspeito foi detido

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos contra Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo realizou, na manhã desta segunda-feira (20), uma ação em Ponto Belo, no Norte do Estado, após receber denúncia acompanhada de vídeo que mostrava um homem cometendo zoofilia contra uma cadela no quintal de casa.

Assim que recebeu o material, a equipe da CPI, com apoio da Polícia Militar, foi até o endereço indicado. O suspeito foi localizado e encaminhado à Delegacia Regional, onde foi identificado pelo delegado Waldir Marins e sua equipe. Durante o depoimento, o homem confessou o crime e assinou um Termo Circunstanciado.

Segundo o delegado, um inquérito foi instaurado e novas testemunhas serão ouvidas nos próximos dias. Após a conclusão das investigações, o caso será remetido ao Ministério Público do Espírito Santo para que sejam adotadas as medidas judiciais cabíveis.

A cadela vítima do abuso foi resgatada pela Polícia Militar no bairro Morumbi, onde vagava desorientada. Ela agora recebe cuidados de uma protetora independente, com o apoio da sargento Wili, e permanecerá em segurança.

A presidente da CPI de Maus-Tratos contra Animais, deputada Janete de Sá, lamentou o episódio e reforçou o compromisso do colegiado com a defesa animal. “Nosso mandato segue firme cuidando das pessoas e protegendo os animais. Nenhum ato de violência será tolerado. Esses seres inocentes merecem respeito e amor”, reforçou a presidente da CPI contra os Maus-Tratos, a deputada Janete de Sá.