Caminhão perde o freio e tomba em serra de Castelo

Um caminhão carregado com materiais de construção perdeu o freio e tombou na tarde desta quarta-feira (8), na Serra do Patrimônio do Ouro, em Castelo.

Segundo moradores, o veículo descia a serra quando o motorista perdeu o controle na curva e o caminhão acabou batendo em um muro e tombando na lateral da via. Apesar do impacto e dos danos materiais, o motorista saiu ileso.

Imagens registradas no local mostram o caminhão tombado e parte da carga espalhada pela estrada. A estrutura de um muro também ficou danificada com a colisão.