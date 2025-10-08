Segurança

Caminhão perde o freio e tomba em serra de Castelo

Apesar do impacto e dos danos materiais, o motorista saiu ileso.

Foto: Redes Sociais

Um caminhão carregado com materiais de construção perdeu o freio e tombou na tarde desta quarta-feira (8), na Serra do Patrimônio do Ouro, em Castelo.

Segundo moradores, o veículo descia a serra quando o motorista perdeu o controle na curva e o caminhão acabou batendo em um muro e tombando na lateral da via. Apesar do impacto e dos danos materiais, o motorista saiu ileso.

Imagens registradas no local mostram o caminhão tombado e parte da carga espalhada pela estrada. A estrutura de um muro também ficou danificada com a colisão.

Assuntos:

AcidentesCastelo

