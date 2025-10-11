Caminhoneiro alcoolizado invade contramão e causa acidente em Castelo
O motorista foi levado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado por dirigir sob efeito de álcool
Um caminhoneiro foi detido após provocar um acidente na Rodovia Fued Nemer (ES-166), em Castelo, na tarde de quinta-feira (9).
De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista teria invadido a contramão, ocasionando a colisão entre dois caminhões. Um carro que passava pelo local também foi atingido por destroços da batida.
Ainda segundo a PM, o condutor que causou o acidente tentou fugir, mas foi interceptado logo depois. Ele recusou-se a realizar o teste do bafômetro, porém admitiu ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir. O homem foi socorrido e encaminhado a um hospital da região, onde recebeu diagnóstico de traumatismo craniano leve.
Após receber alta, o motorista foi levado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado por dirigir sob efeito de álcool. Ele acabou liberado após pagamento de fiança.
