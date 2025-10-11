Homem é condenado a 22 anos pelo assassinato de pescador em Cachoeiro

O Ministério Públicou, condenou a mais de 20 anos de prisão, um homem pelo homicídio do pescador Messias Porto de Souza. Messias foi assassinado em Cachoeiro de Itapemirim em 2021.

De acordo com o Ministério Público, as investigações concluíram que o crime foi motivado por ciúmes que acusado sentia da própria esposa. Ele recebeu pena de 22 anos de reclusão, além de multa de 10 dias, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver.

O homem apontado como executor já havia sido condenado em julho de 2024 a 19 anos de prisão pelo mesmo caso.