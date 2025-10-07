Casal é preso com drogas e arma de fogo em Cachoeiro

Duas pessoas foram presas no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, na última segunda-feira (6).

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe recebeu denúncias de que um homem estaria usando entorpecentes e portando uma arma de fogo. Após a prisão do suspeito, os militares permaneceram no local e, momentos depois, flagraram a esposa dele tentando pegar uma sacola com mais drogas.

Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver Taurus calibre .32 carregado com duas munições, 37 pinos de cocaína, uma porção de 65 gramas de cocaína, 28 pedras de crack, um tablete de 345 gramas de crack, quatro buchas de maconha e uma tira da mesma droga, além de R$ 41 em dinheiro e dois celulares.

O casal foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, e todo o material apreendido foi entregue às autoridades competentes.