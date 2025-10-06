Segurança

Brejetuba: duas pessoas ficam feridas após grave acidente entre motos

Diante da gravidade do fato, equipes do Samu e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) foram acionadas

Foto: Reprodução | Rede social

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo duas motocicletas neste domingo (5), no município de Brejetuba.

Diante da gravidade do fato, que ocorreu na localidade da Fazenda Leogildo, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) foram acionadas para socorrer as vítimas.

Segundo testemunhas, uma partida de futebol precisou ser suspensa para o pouso da aeronave. Uma das vítimas já recebeu alta médica e passa bem. Já a outra pessoa envolvida no acidente foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas.

