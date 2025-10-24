Castelo abre processo seletivo para Procurador Municipal

A Prefeitura de Castelo anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária de Procurador Municipal. O edital foi publicado com base na Lei Municipal nº 4.150, que autoriza a contratação por prazo determinado em razão de excepcional interesse público.

Assim, de acordo com o edital, o processo seletivo visa preencher uma vaga para o cargo de Procurador Municipal, em virtude do afastamento temporário de servidores efetivos. Nesse sentido, a seleção será realizada pela Procuradoria-Geral do Município, responsável por todo o trâmite do processo.

Em síntese, as inscrições são gratuitas e estarão abertas entre os dias 28 e 31 de outubro, das 8h às 15h. Os interessados devem realizadas presencialmente na sede da Procuradoria-Geral do Município. O local fica nos fundos do prédio da Prefeitura, na Avenida Nossa Senhora da Penha, bairro Centro, em Castelo.

A administração municipal reforça que o edital completo está disponível no site oficial www.castelo.es.gov.br, onde os interessados podem consultar os requisitos e demais informações sobre a seleção.