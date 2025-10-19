Processo seletivo da Prefeitura de Cachoeiro; confira detalhes sobre as inscrições

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim abre, nesta segunda-feira (20), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado ao preenchimento de funções temporárias no serviço público municipal.

O prazo segue até o dia 26 de outubro, e todo o procedimento deve ser feito de forma online, pelo portal oficial do Sistema Integrado de Soluções Públicas (SISP): https://processoseletivo.cachoeiro.es.gov.br/home.

Serão lançados três editais distintos, abrangendo diferentes áreas de atuação nas secretarias municipais de Saúde, de Desenvolvimento Social e de Administração.

O objetivo da seleção é suprir cargos essenciais à prestação dos serviços públicos e formar cadastro de reserva para funções que não foram contempladas no concurso público de 2024, além de substituir vagas que já não contam com candidatos em cadastro ativo.

Os interessados devem acessar o portal do SISP e seguir as instruções indicadas no site para concluir a inscrição.

Com informações da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim