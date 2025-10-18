Cidades

Castelo: Defesa Civil emite alerta para "ventania" neste domingo (19)

A recomendação aos moradores é manter atenção redobrada

A Defesa Civil Municipal de Castelo emitiu um alerta à população para a possibilidade de chuvas fortes e rajadas de vento neste domingo (19). O serviço de meteorologia Climatempo indica a probabilidade elevada de precipitação — cerca de 41,5 mm acumulados para o domingo.

As mínimas devem girar em torno de 16 °C e máximas próximas de 26 °C, com umidade relativa elevada entre 71 % e 99 %. Embora os dados de vento não mostrem valores exatos de rajadas muito elevadas para a cidade, o contexto de instabilidade meteorológica torna plausível ocorrência de ventos mais intensos, motivo pelo qual o alerta de rajadas foi emitido.

A recomendação aos moradores é manter atenção redobrada: não permanecer sob árvores ou estruturas externas leves em caso de vento, evitar áreas alagáveis ou com risco de deslizamento e garantir que objetos soltos em quintais ou varandas sejam guardados ou fixados.

Também é aconselhável acompanhar atualizações em tempo real pelos canais oficiais da Defesa Civil e da Prefeitura de Castelo. Em caso de emergência, acionar os contatos disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros, pelo 193, e pela Defesa Civil, 28 99902-1770.

