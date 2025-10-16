Castelo recebe oficialmente o título de Cidade Eucarística

O município de Castelo, localizado na região Sul do Espírito Santo, recebeu oficialmente o título de “Cidade Eucarística”. A homenagem foi instituída pela Lei nº 12.591/2025, sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB), e teve origem no Projeto de Lei (PL) 573/2025, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado Marcelo Santos (União).

O reconhecimento estadual reforça a importância religiosa, cultural e turística da tradicional Festa de Corpus Christi de Castelo, uma celebração que há mais de 60 anos transforma o município em um grande cenário de fé e arte. Todos os anos, milhares de pessoas se reúnem nas ruas para participar da confecção dos famosos tapetes coloridos, feitos com pó de café, flores, serragem, palha e outros materiais típicos da cultura capixaba.

Segundo Marcelo Santos, o título representa um ato de reconhecimento público e simbólico à devoção e à dedicação da comunidade castelense à Eucaristia. “A Festa de Corpus Christi de Castelo é um exemplo de fé, união e identidade cultural. O título de Cidade Eucarística é um tributo merecido a esse legado que ultrapassa gerações e projeta o nome do município para todo o país”, destacou o parlamentar.

A Lei nº 12.591/2025 também insere Castelo no Anexo I da Lei nº 10.974/2019, que reúne as cidades capixabas agraciadas com títulos oficiais em razão de suas expressões históricas, culturais e religiosas. Assim, o município passa a integrar o seleto grupo de localidades reconhecidas por contribuir para a formação da identidade e da memória coletiva do Espírito Santo.

A celebração castelense já havia sido declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Espírito Santo, por meio da Lei nº 11.630/2022, o que reforça sua relevância para a preservação das tradições capixabas. Com o novo título, a cidade amplia sua visibilidade e fortalece o turismo religioso, segmento que movimenta a economia local e atrai visitantes de diversas partes do Brasil.

O deputado Marcelo Santos ressalta que o reconhecimento institucional vai além da simbologia religiosa. Para ele, a denominação de “Cidade Eucarística” contribui também para o fortalecimento do sentimento de pertencimento dos moradores e valoriza o trabalho dos milhares de voluntários que se dedicam durante meses à confecção dos tapetes. “É uma homenagem a todos que mantêm viva essa tradição, que une arte, fé e comunidade”, afirmou.

A Festa de Corpus Christi de Castelo é considerada uma das maiores manifestações religiosas do Espírito Santo, atraindo peregrinos, turistas e fiéis em busca de uma experiência espiritual e cultural única. A cada edição, o evento renova a devoção à Eucaristia e reafirma o papel do município como referência na preservação das manifestações populares de fé.

Com informações da Assembleia do Espírito Santo.