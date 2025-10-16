Política Regional

Castelo recebe oficialmente o título de Cidade Eucarística

Reconhecimento reforça a importância cultural, religiosa e turística da tradicional Festa de Corpus Christi

Flavio Cirilo Flavio Cirilo

Foto: Prefeitura de Castelo

O município de Castelo, localizado na região Sul do Espírito Santo, recebeu oficialmente o título de “Cidade Eucarística”. A homenagem foi instituída pela Lei nº 12.591/2025, sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB), e teve origem no Projeto de Lei (PL) 573/2025, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado Marcelo Santos (União).

O reconhecimento estadual reforça a importância religiosa, cultural e turística da tradicional Festa de Corpus Christi de Castelo, uma celebração que há mais de 60 anos transforma o município em um grande cenário de fé e arte. Todos os anos, milhares de pessoas se reúnem nas ruas para participar da confecção dos famosos tapetes coloridos, feitos com pó de café, flores, serragem, palha e outros materiais típicos da cultura capixaba.

Leia também: Festa de Corpus Christi de Castelo é reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil

Segundo Marcelo Santos, o título representa um ato de reconhecimento público e simbólico à devoção e à dedicação da comunidade castelense à Eucaristia. “A Festa de Corpus Christi de Castelo é um exemplo de fé, união e identidade cultural. O título de Cidade Eucarística é um tributo merecido a esse legado que ultrapassa gerações e projeta o nome do município para todo o país”, destacou o parlamentar.

A Lei nº 12.591/2025 também insere Castelo no Anexo I da Lei nº 10.974/2019, que reúne as cidades capixabas agraciadas com títulos oficiais em razão de suas expressões históricas, culturais e religiosas. Assim, o município passa a integrar o seleto grupo de localidades reconhecidas por contribuir para a formação da identidade e da memória coletiva do Espírito Santo.

A celebração castelense já havia sido declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Espírito Santo, por meio da Lei nº 11.630/2022, o que reforça sua relevância para a preservação das tradições capixabas. Com o novo título, a cidade amplia sua visibilidade e fortalece o turismo religioso, segmento que movimenta a economia local e atrai visitantes de diversas partes do Brasil.

O deputado Marcelo Santos ressalta que o reconhecimento institucional vai além da simbologia religiosa. Para ele, a denominação de “Cidade Eucarística” contribui também para o fortalecimento do sentimento de pertencimento dos moradores e valoriza o trabalho dos milhares de voluntários que se dedicam durante meses à confecção dos tapetes. “É uma homenagem a todos que mantêm viva essa tradição, que une arte, fé e comunidade”, afirmou.

A Festa de Corpus Christi de Castelo é considerada uma das maiores manifestações religiosas do Espírito Santo, atraindo peregrinos, turistas e fiéis em busca de uma experiência espiritual e cultural única. A cada edição, o evento renova a devoção à Eucaristia e reafirma o papel do município como referência na preservação das manifestações populares de fé.

Com informações da Assembleia do Espírito Santo.

Flavio Cirilo
Flavio Cirilo

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

[email protected]

Assuntos:

AlesEspírito Santo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por