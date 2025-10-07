Chuva rápida marca madrugada, mas sol predomina no ES nesta terça

A previsão do tempo para esta terça-feira (7) é de chuva rápida durante a madrugada e manhã no litoral norte devido a umidade trazida pelos ventos costeiros. O tempo abre durante os demais períodos.

De acordo com o Incaper, nas demais regiões, o céu permanece com poucas nuvens e sem chuva. As temperaturas sobem em todas as áreas do Espírito Santo.

O vento deve soprar de maneira fraca a moderada pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o da Grande Vitória.

Confira:

Grande Vitória, poucas nuvens e sem chuva. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e sem chuva. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 31 °C.

Região Serrana, poucas nuvens e sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens e sem chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens e sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Região Nordeste, chuva fraca na madrugada e manhã apenas no trecho litorâneo. Não chove nas demais áreas. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.