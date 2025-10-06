CNH Social 2025: Detran do ES divulga lista com selecionados

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou, nesta segunda-feira (6), a lista dos 3.500 selecionados na segunda fase do programa CNH Social 2025. A relação está disponível no site www.detran.es.gov.br. O beneficiário deve, agora, fazer a matrícula on-line e dar início ao seu processo de Habilitação de forma totalmente gratuita. Confira a lista aqui.

As pessoas com o nome na lista devem acessar a aba do programa CNH Social ou o banner disponível na página principal do site www.detran.es.gov.br, desta segunda-feira (6) até o dia 20 de outubro de 2025, e preencher o formulário de matrícula com os dados solicitados. Após a realização da matrícula, o candidato deverá se dirigir à autoescola indicada para realizar a abertura do processo de habilitação.

Leia também: Oportunidade: CIEE abre vagas de estágio em 19 cidades do ES

Esta fase do programa atraiu 73.564 pessoas interessadas em uma das 3.500 vagas para obter a CNH gratuita. Esse é o segundo maior número da história do programa.

Para esta fase, 10% das vagas são para alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino e que tenham comprovado bom desempenho escolar. Outros 5% das vagas são para as pessoas com deficiência (PCDs). Em caso de vacância das vagas reservadas, estas serão revertidas para a ampla concorrência.

Prazos

O Detran|ES destaca que, de acordo com as regras do programa CNH Social, é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a manutenção dos dados atualizados, sob pena de ser considerado desistente do processo e perder o benefício. O Órgão reforça que não realiza ligação nem encaminha e-mail para informar o resultado.

Os candidatos selecionados deverão fazer a matrícula on-line exclusivamente no site www.detran.es.gov.br até o dia 20 de outubro de 2025. Ao preencher os requisitos solicitados, o beneficiário terá acesso à informação de qual Centro de Formação de Condutores (CFC) realizará a abertura do seu processo de habilitação, bem como os documentos necessários que deverá providenciar.

Após matrícula on-line, o candidato terá 15 dias corridos para procurar a autoescola, presencialmente, e concluir a abertura do processo. Na sequência, o candidato terá 30 dias corridos para a realização da biometria em uma unidade do Detran|ES e exames na Clínica credenciada indicada.

Os processos de Primeira Habilitação, Adição ou Mudança de Categoria deverão ser concluídos dentro do prazo de 12 meses, a contar da data da abertura do processo na autoescola.

O candidato matriculado que não respeitar os prazos estabelecidos pelo programa será desclassificado, perderá o benefício e ficará impedido de realizar nova inscrição no programa CNH Social pelo período de cinco anos. Já o candidato que foi contemplado e não realizou a matrícula pelo site do Detran|ES dentro do prazo será desclassificado e ficará impedido de participar de novas etapas do programa CNH Social pelo período de três anos.

Lista de suplentes

As pessoas que se inscreveram no programa e não foram selecionadas nessa lista terão uma nova oportunidade de ser contempladas na lista de suplentes, que será divulgada no dia 08 de dezembro de 2025, a partir de 12h, no site do Detran|ES.

A chamada única de suplentes tem como objetivo o melhor aproveitamento de todas as vagas ofertadas pelo Governo do Estado. Os candidatos são convocados em ordem de classificação para preencher as vagas não ocupadas pelos selecionados na lista de beneficiários do programa, após desclassificação de candidatos selecionados na primeira lista que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação. Os contemplados devem se atentar aos prazos de matrícula e das etapas do processo de Habilitação.

Benefícios gratuitos concedidos aos selecionados

Os candidatos selecionados no Programa CNH Social realizam todo o processo de habilitação até a obtenção da CNH gratuitamente.

O beneficiário tem direito aos seguintes procedimentos: captura biométrica na agência do Detran|ES; exames médicos e psicológicos em clínica credenciada ao Detran|ES; um exame toxicológico para as categorias D ou E em laboratório credenciado à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran); 20 aulas teóricas e práticas na autoescola; três reprovações, seja na prova teórica ou prática; duas aulas extras (em caso de reprovação na prova prática, apenas o candidato que não reprovou na prova teórica terá direito).

Em caso de falta, o candidato deverá pagar a taxa de remarcação da prova e as taxas cobradas pela autoescola.

Além da habilitação, os beneficiários que tiveram sua última CNH emitida com o CNH Social também poderão passar pela Etapa de Capacitação, que oferece Cursos Especializados e de Atualização para condutores profissionais: transporte de produtos perigosos, transporte escolar, transporte coletivo de passageiros, transporte de cargas indivisíveis e transporte de veículos de emergência, mototáxi ou motofrete. Neste ano, foram acrescentados os cursos de Instrutor de Trânsito, Diretor-geral e Diretor de Ensino.

Serviço:

A divulgação do resultado e matrículas serão no site www.detran.es.gov.br.