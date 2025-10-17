Como ver a saga 'Maze Runner' em ordem e de forma legal?

A saga “Maze Runner”, baseada nos livros de James Dashner, se tornou um dos grandes fenômenos do cinema distópico, conquistando uma legião de fãs com sua mistura de mistério, ação e suspense. Com três filmes principais, a pergunta que muitos fazem é: qual a ordem correta para assistir e onde encontrar os filmes? Para quem busca Maze Runner: Prueba De Fuego online e outros títulos da franquia, a notícia é ótima: o Mercado Play, plataforma de streaming do Mercado Livre, já disponibiliza filmes da saga gratuitamente.

Este guia vai te mostrar a ordem correta para mergulhar neste universo e o que esperar de cada capítulo.

O Guia da Saga: A Ordem Correta para Maratonar

A trilogia principal de “Maze Runner” segue uma ordem cronológica direta, então a melhor forma de assistir é pela ordem de lançamento dos filmes. Cada um deles continua a história exatamente de onde o anterior parou.

Passo 1: O Labirinto – “Maze Runner: Correr ou Morrer” (2014)

Tudo começa aqui. “Correr ou Morrer” nos apresenta a Thomas, um jovem que acorda em um elevador sem nenhuma memória de seu passado, exceto seu próprio nome. Ele é deixado em um lugar chamado “a Clareira”, um campo verdejante habitado por outros garotos e cercado por um labirinto gigantesco e mortal. Durante o dia, as portas do labirinto se abrem, e os “Corredores” exploram suas passagens em busca de uma saída. À noite, as portas se fecham, e criaturas aterrorizantes chamadas “Verdugos” vagam pelo labirinto.

Este primeiro filme é um thriller de mistério e sobrevivência. A grande questão que move a trama é: o que é a Clareira? Quem os colocou ali? E o que existe do outro lado do labirinto? É uma introdução perfeita ao universo e aos seus personagens. (Nota: no momento, o primeiro filme pode não estar no catálogo gratuito, mas é essencial para entender a saga).

Passo 2: O Deserto – “Maze Runner: Prova de Fogo” (2015)

É aqui que a ação se expande. “Prova de Fogo” começa imediatamente após o final chocante do primeiro filme. Thomas e os Clareanos sobreviventes descobrem que o labirinto era apenas o começo de um experimento da misteriosa organização C.R.U.E.L. Ao escaparem de uma suposta instalação segura, eles se deparam com um mundo devastado por erupções solares e por um vírus mortal chamado “Fulgor”, que transformou parte da população em criaturas irracionais conhecidas como “Cranks”.

Este segundo filme muda completamente o tom. O mistério claustrofóbico dá lugar a uma aventura de ação e sobrevivência em mundo aberto. É uma corrida desesperada através de um deserto escaldante e cidades em ruínas, enquanto os protagonistas são caçados tanto pelos Cranks quanto pela C.R.U.E.L.

Passo 3: A Cura Mortal – “Maze Runner: A Cura Mortal” (2018)

O capítulo final da trilogia, “A Cura Mortal”, amarra todas as pontas soltas. Thomas e seus amigos embarcam em sua missão mais perigosa: invadir a “Última Cidade”, um lendário reduto controlado pela C.R.U.E.L., para resgatar seus amigos e encontrar as respostas que procuram desde o início. Este filme é uma guerra total, com sequências de ação de grande escala, confrontos emocionantes e decisões que irão definir o destino da humanidade. É a conclusão épica e satisfatória que a saga merecia.

Como Iniciar sua Jornada pela Saga

A oportunidade de iniciar ou continuar sua maratona pela saga “Maze Runner” está mais acessível do que nunca. A jornada para o Deserto e além começa no aplicativo do Mercado Livre, um ambiente digital já familiar para a maioria dos brasileiros. Dentro da plataforma, uma nova seção de streaming chamada Mercado Play foi incorporada, servindo como uma filmoteca particular e gratuita.

Para encontrar os filmes da saga, basta usar a ferramenta de busca dentro do Mercado Play. O acesso é liberado instantaneamente, viabilizado por anúncios pontuais, uma proposta transparente que torna o acesso a esta e a outras grandes franquias do cinema mais democrático do que nunca.