Confira como fica o tempo no Espírito Santo nesta terça (14)

Nesta terça-feira (14), o tempo muda no Espírito Santo. Isso porque, a aproximação de uma frente fria provoca aumento de nuvens e chuva no começo do dia, na Região Sul, Serrana, Nordeste e sul da Grande Vitória.

Assim, entre a tarde e à noite, a frente-fria avança, e provoca chuva no Noroeste extremo Norte do Estado. Nesse sentido, o vento sopra fraco a moderado no litoral, com rajadas entre o Sul e a Grande Vitória.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Vento moderadoa forte no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, aumento de nuvens e chuva entre a tarde e à noite. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, aumento de nuvens e chuva entre a tarde e à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Vento moderada forte no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.