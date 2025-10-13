Alerta no ES: chuvas fortes e ventos intensos atingem várias cidades; saiba quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para várias cidades do Espírito Santo nesta segunda-feira (13).

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido até às 10h desta terça-feira (14), e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Há possibilidade baixa risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as cidades em alerta para chuvas intensas: