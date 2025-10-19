Confira os números que garantiram prêmio da Lotofácil para única aposta do Sul do ES

O sorteio da Lotofácil realizado neste sábado, 18 de outubro de 2025, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), premiou diversos apostadores em todo o país. Entre os contemplados, estão jogadores do Espírito Santo que acertaram 14 dos 15 números sorteados, garantindo prêmios individuais de R$ 2.335,49.

Os números sorteados foram: 02 – 03 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 25.

Leia também:

No Espírito Santo, as apostas premiadas com 14 acertos foram registradas nos seguintes municípios:

Cariacica – Aposta feita por meio dos canais eletrônicos da Caixa, modalidade simples física, levou R$ 2.335,49.

São Gabriel da Palha – Bilhete registrado na Loteria São Gabriel Ltda também acertou 14 dezenas e garantiu R$ 2.335,49.

São José do Calçado, no Sul do Estado – Aposta premiada na Lotérica Esquina da Sorte, igualmente simples, levou R$ 2.335,49.

Vila Velha – Duas apostas foram contempladas. Uma delas registrada na Casa Lotérica Prêmio Certo Ltda, que acertou 15 dezenas, conquistando R$ 7.006,47, e outra pelos canais eletrônicos, com 14 acertos e R$ 2.335,49.

Vitória – Três apostas feitas na capital também acertaram 14 números. Os bilhetes premiados foram registrados nas lotéricas Ligue Loteria Ltda, Mage Lot Ltda e Pinte a Sorte – Loteria Prêmio Ltda, cada um rendendo R$ 2.335,49.

No total, sete apostas capixabas foram premiadas com 14 acertos, além de uma que alcançou 15 acertos, destacando o Espírito Santo entre os estados com maior número de bilhetes premiados neste concurso.

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa, com sorteios realizados de segunda a sábado. Para o próximo concurso, marcado para segunda-feira (20), a estimativa de prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os prêmios podem ser resgatados nas casas lotéricas credenciadas ou diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação do comprovante de aposta e documento de identificação oficial.

A Lotofácil se destaca por suas probabilidades atrativas: quem marca 15 dezenas entre as 25 disponíveis tem 1 chance em 3,2 milhões de acertar todas. Já para 14 acertos, as chances sobem para 1 em 21 mil, tornando-se uma das loterias mais acessíveis do país.