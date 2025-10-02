Coração de Lutador: história real de lutador do MMA estreia nos cinemas de Cachoeiro
O filme mergulha na trajetória física e emocional do lendário lutador de MMA Mark Kerr.
•
Em Cachoeiro, dentro da programação dos cinemas, estreia “Coração de Lutador: The Smashing Machine”. O filme mergulha na trajetória física e emocional do lendário lutador de MMA Mark Kerr.
Nesse sentido, a trama explora os altos e baixos da carreira do esportista, falando sobre sua luta contra o vício, suas vitórias e seu relacionamento amoroso durante o auge da fama no UFC.
Leia também: VÍDEO | História de Karina Vaillant mostra o poder transformador do esporte
Isso porque, Mark Kerr foi um dos maiores nomes do esporte nas décadas de 90 e 2000, mas, apesar das conquistas e sucesso no octógono, enfrentou grandes desafios pessoais ao lado de sua esposa Dawn.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 01
Zoopocalipse – Uma Aventura Animal (2D)
- Todos os dias – 17h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Os Estranhos – Capitulo 2 (2D)
- Todos os dias – 18h45 (DUBLADO)
- Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO)
Sala 02
Demon Slayer: Castelo Infinito (2D)
- Todos os dias – 17h30 (DUBLADO)
Avatar: O Caminho Da Água (RELANÇAMENTO 3D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 03
Coração de Lutador (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO)
- Todos os dias – 18h15 (LEGENDADO)
Uma Batalha Após A Outra (2D)
- Todos os dias – 20h30 (LEGENDADO)
Sala 04
Malês (2D)
- Todos os dias – 16h15 | 18h30 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA
Invocação do Mal: O Último Ritual (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Programação completa – Cine Ritz Perim
Sala 01
Zoopocalipse – Uma Aventura Animal (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Uma Batalha Após A Outra (2D)
- Todos os dias – 17h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Invocação do Mal: O Último Ritual (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 02
Avatar: O Caminho Da Água (RELANÇAMENTO 3D)
- Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Demon Slayer: Castelo Infinito (2D)
- Todos os dias – 20h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 03
Como Treinar Seu Dragão (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Coração De Lutador (2D)
- Todos os dias – 18h30 | 20h45 (DUBLADO)
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui