Coração de Lutador: história real de lutador do MMA estreia nos cinemas de Cachoeiro

Em Cachoeiro, dentro da programação dos cinemas, estreia “Coração de Lutador: The Smashing Machine”. O filme mergulha na trajetória física e emocional do lendário lutador de MMA Mark Kerr.

Nesse sentido, a trama explora os altos e baixos da carreira do esportista, falando sobre sua luta contra o vício, suas vitórias e seu relacionamento amoroso durante o auge da fama no UFC.

Isso porque, Mark Kerr foi um dos maiores nomes do esporte nas décadas de 90 e 2000, mas, apesar das conquistas e sucesso no octógono, enfrentou grandes desafios pessoais ao lado de sua esposa Dawn.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Zoopocalipse – Uma Aventura Animal (2D)

Todos os dias – 17h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Os Estranhos – Capitulo 2 (2D)

Todos os dias – 18h45 (DUBLADO)

Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO)

Sala 02

Demon Slayer: Castelo Infinito (2D)

Todos os dias – 17h30 (DUBLADO)

Avatar: O Caminho Da Água (RELANÇAMENTO 3D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 03

Coração de Lutador (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO)

Todos os dias – 18h15 (LEGENDADO)

Uma Batalha Após A Outra (2D)

Todos os dias – 20h30 (LEGENDADO)

Sala 04

Malês (2D)

Todos os dias – 16h15 | 18h30 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Invocação do Mal: O Último Ritual (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Zoopocalipse – Uma Aventura Animal (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Uma Batalha Após A Outra (2D)

Todos os dias – 17h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Invocação do Mal: O Último Ritual (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Avatar: O Caminho Da Água (RELANÇAMENTO 3D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Demon Slayer: Castelo Infinito (2D)

Todos os dias – 20h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 03

Como Treinar Seu Dragão (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Coração De Lutador (2D)