Costa Rica abre mercado para castanha-do-Brasil
Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 272 milhões em produtos agropecuários para a Costa Rica, com destaque para cereais, farinhas, preparações e complexo soja
•
O governo brasileiro informa que as autoridades sanitárias da Costa Rica autorizaram a exportação de castanha-do-Brasil, com e sem casca, para aquele país.
Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 272 milhões em produtos agropecuários para a Costa Rica, com destaque para cereais, farinhas, preparações e complexo soja.
Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/costa-rica-abre-mercado-para-castanha-do-brasil/
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui