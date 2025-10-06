Costa Rica abre mercado para castanha-do-Brasil

O governo brasileiro informa que as autoridades sanitárias da Costa Rica autorizaram a exportação de castanha-do-Brasil, com e sem casca, para aquele país.

Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 272 milhões em produtos agropecuários para a Costa Rica, com destaque para cereais, farinhas, preparações e complexo soja.

