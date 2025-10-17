CRAS de Alegre promove ação especial com crianças para fortalecimento de vínculos

Em clima de alegria e muita diversão, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Alegre promoveu uma ação especial em comemoração ao Dia das Crianças, reunindo dezenas de participantes em uma manhã repleta de atividades lúdicas e educativas. A programação incluiu a adaptação da tradicional brincadeira “Passa ou Repassa”, que despertou o entusiasmo das crianças e proporcionou momentos de interação, aprendizado e convivência.

A iniciativa foi organizada pela Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos, dentro das ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O trabalho foi conduzido pela equipe de orientadores sociais e pela psicóloga técnica de referência, que desenvolveram a atividade com foco no fortalecimento dos laços comunitários e na valorização da infância.

Além da brincadeira, a comemoração contou com pipoca, algodão doce e pula-pula, tornando o ambiente ainda mais festivo. O encontro também teve o propósito de estimular o raciocínio, a criatividade e a curiosidade das crianças por meio de uma competição leve e educativa, marcada por muitas risadas e torcida.

De acordo com a coordenação do SCFV, o evento reforça a importância de oferecer espaços de convivência e lazer como parte do desenvolvimento integral das crianças. A ação também promove a socialização e o bem-estar, essenciais para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.