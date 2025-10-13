Crias.Lab 2025 seleciona jovens para formação gratuita no ES

Estão abertas, até as 18 horas da próxima quinta-feira (16), as inscrições gratuitas para a 6ª edição do Crias.Lab, projeto de formação audiovisual voltado para juventudes de comunidades periféricas. Ao todo, são 50 vagas divididas entre dois laboratórios imersivos: Lab.Doc (documentário) e Lab.Clipe (videoclipe). Cada participante selecionado receberá bolsa-auxílio de R$ 600,00.

Destinados a jovens de 18 a 35 anos, os laboratórios acontecem de 20 de outubro a 2 de novembro, no Fonte HUB, em Vitória, com carga horária de 48 horas/aula cada. A formação será conduzida por profissionais experientes do mercado audiovisual capixaba e culmina com uma mostra dos trabalhos produzidos nos dias 21 e 22 de novembro.

Duas formações, uma mesma missão

O Lab.Doc capacita para a criação de documentários autorais, com módulos de Roteiro, Direção e Produção. Os participantes vivenciam todo o processo de desenvolvimento de um documentário, da pré-produção à pós-produção, com aulas práticas e teóricas.

Já o Lab.Clipe foca na produção de videoclipes musicais, seguindo estrutura similar ao Lab.Doc e adicionando o módulo de Direção de Arte, fundamental para a estética visual. A artista contemplada para o projeto é Mallu, cuja música será traduzida visualmente pelos participantes.

“O Crias.Lab, por meio do Lab.Doc e Lab.Clipe, busca estimular a criatividade e a expressão artística de jovens, permitindo que explorem diferentes estilos e narrativas em suas produções autoriais, contribuindo para o surgimento de novos talentos no audiovisual. Além disso, o projeto valoriza a representatividade da comunidade, especialmente da juventude, ao envolvê-los como criadores no campo audiovisual, promovendo diversidade e enriquecendo a produção de conteúdo com novas vozes e história”, afirma o diretor criativo da Puri Produções, Sullivan Silva.

As inscrições devem ser feitas pelo site linktr.ee/criaslab2025, onde também está disponível o regulamento completo.

O Crias.Lab é uma realização da Puri Produções, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Cultura (Secult). Tem apoio da Rede Gazeta e Fonte HUB. O patrocínio é da EDP – distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo.

Serviço:

CRIAS.LAB – 6ª EDIÇÃO

O quê: Inscrições gratuitas para laboratórios imersivos de audiovisual – Lab.Doc (documentário) e Lab.Clipe (videoclipe)

Inscrições gratuitas para laboratórios imersivos de audiovisual – Lab.Doc (documentário) e Lab.Clipe (videoclipe) Quem pode participar: Jovens entre 18 e 35 anos. Prioridade para moradores de bairros da Região Metropolitana da Grande Vitória, abrangidos pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida ou inscritos no CADÚnico.

Jovens entre 18 e 35 anos. Prioridade para moradores de bairros da Região Metropolitana da Grande Vitória, abrangidos pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida ou inscritos no CADÚnico. Vagas: 50 no total (25 Lab.Doc + 25 Lab.Clipe)

50 no total (25 Lab.Doc + 25 Lab.Clipe) Bolsa-auxílio: R$ 600,00 por participante

R$ 600,00 por participante Carga horária: 48 horas/aula por laboratório

48 horas/aula por laboratório Inscrições: 09 a 16 de outubro de 2025, até 18h, pelo site linktr.ee/criaslab2025

Período de realização: