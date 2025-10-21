Deputados aprovam reajuste de 8% para professores do ES

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou reajuste de 8% nos subsídios das carreiras de Agente de Suporte Educacional e de servidores do Magistério Público Estadual.

Os deputados estaduais aprovaram os projetos, nesta segunda-feira (20), após discussão em sessão extraordinária. Pela proposta, PL 706/2025, o valor do salário inicial do Agente de Suporte Educacional passará de R$ 2.780,88 para R$ 3.003,35.

Já os dos servidores do magistério, que hoje o inicial é de R$ 2.528,08, será reajustado para R$ 2.730,33, conforme propõe o PL 706/2025.

O Piso Nacional do Magistério para o exercício de 2025 está definido em R$ 4.867,77. O Fundeb é a principal fonte de recursos para prefeituras e governos estaduais financiarem a educação básica.

De acordo com o Poder Legislativo, as duas majorações terão efeitos financeiros retroativos a 1º de setembro de 2025. Atualmente a tabela de subsídio dos servidores da carreira de Agente de Suporte Educacional começa em R$ 2.780,88 na primeira referência da primeira classe. A proposta fixa o inicial em R$ 3.003,35. O cargo de 40 horas semanais tem três classes com 15 referências cada. O valor final da tabela, que hoje é R$ 4.641,69, passa para R$ 5.013,01.

O impacto financeiro será de R$ 344.812,41 mensais (R$ 1,37 milhão nos quatro últimos meses de 2025, R$ 4,13 milhões em 2026 e também em 2027). O impacto no Plano Previdenciário será de pouco mais de R$ 3,75 milhões.

Em relação à tabela de subsídio dos servidores da carreira do Magistério Público Estadual (com sete classes e 15 referências), o projeto estabelece valor inicial de R$ 2.730,33 – hoje é R$ 2.528,08. Já a última casa da tabela (VII-15) vai de R$ 8.298,39 para R$ 8.962,33. O aumento para o magistério terá impacto mensal de R$ 11,5 milhões (R$ 46,2 milhões em 2025 e R$ 138,6 mi tanto em 2026 quanto em 2027) e um impacto de R$ 139,4 milhões no Plano Previdenciário.

Com informações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo