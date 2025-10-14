Detran do ES oferta cursos gratuitos de pilotagem e mecânica de moto para mulheres

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) abriu inscrições para dois cursos gratuitos voltados a condutoras de motocicleta na Grande Vitória: pilotagem segura e mecânica básica de moto. Assim, as interessadas devem se inscrever no site do Detran|ES (detran.es.gov.br) até 23h59 de sexta-feira (17).

Curso de pilotagem

Segundo informações do Detran, para o curso de pilotagem, o órgão disponibiliza 15 vagas e realiza as aulas na terça-feira, 28 de outubro, com carga horária de 8 horas.

Dessa forma, ainda segundo o órgão, a parte teórica acontecerá no Detranzinho (rua Sebastião Rodrigues Miranda, Boa Vista II, Serra). Já a prática no estacionamento do Shopping Mestre Álvaro (Av. João Palácio, Eurico Salles, Serra).

Curso de mecânica

Para o curso de mecânica básica, o Detran|ES oferece 60 vagas e agenda as atividades para quarta-feira, 29 de outubro, também com 8 horas de duração, no Detranzinho. Dessa forma, as aulas serão presenciais e ministradas por técnicos da empresa parceira Moto Vena.

Conteúdo

Além disso, o conteúdo de pilotagem foca técnicas de condução segura, leitura de situações de risco, direção econômica e cuidados diários com a moto. Por outro lado, a formação em mecânica básica desenvolve noções de motor, freios e fluidos, interpretação de indicadores do painel, identificação de necessidade de alinhamento e balanceamento, além de dicas de manutenção.

Como participar

Nesse sentido, para participar, a candidata deve possuir CNH categoria A, não estar cumprindo suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH e levar motocicleta e capacete para as atividades práticas.

Como resultado, o Detran|ES comunicará as selecionadas por e-mail; a lista de contempladas ficará disponível no site após o preenchimento das vagas. Ao final, quem obtiver 100% de aproveitamento receberá certificado por e-mail.

Serviço

Cursos gratuitos para mulheres – Detran|ES