Dia das Crianças deve movimentar R$ 201,6 milhões no comércio capixaba

O Dia das Crianças de 2025 promete movimentar o comércio capixaba como nunca. A expectativa é que as vendas atinjam R$ 201,6 milhões, o maior volume já registrado desde o início da série histórica, em 2008. O crescimento, ainda que moderado (0,9% em relação a 2024), representa um marco para o varejo do Espírito Santo, refletindo a confiança das famílias e a vitalidade da economia local.

As análises e dados são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

De acordo com o levantamento, o setor de vestuário e calçados será o grande destaque, responsável por R$ 65,81 milhões em movimentação, equivalente a 32,6% do total. Em seguida aparecem utilidades domésticas e eletroeletrônicos (R$ 47,2 milhões – 23,4%), farmácias e perfumarias (R$ 42,17 milhões – 20,9%), móveis e eletrodomésticos (R$ 20,82 milhões – 10,3%) e hipermercados e supermercados (R$ 13,130 milhões – 6,6%).

Segundo André Spalenza, coordenador do eixo Observa do Connect Fecomércio-ES, os resultados refletem uma combinação positiva de fatores. “A queda da inadimplência, que chegou a 33,3% em agosto, somada à alta na Intenção de Consumo das Famílias, que atingiu 104,5 pontos em setembro, além do aquecimento do mercado de trabalho, mostram que as famílias estão mais confiantes e dispostas a consumir”, avaliou.

Outro ponto favorável é a inflação. Apesar de a variação geral em agosto ter sido de 0,23%, houve deflação em grupos essenciais para o consumo: alimentação e bebidas (-1,14%) e transporte (-0,32%). Além disso, a chamada Cesta do Dia das Crianças, que reúne itens como roupas, calçados e brinquedos, registrou queda de 0,76% no mês, deixando os preços mais acessíveis na Grande Vitória em comparação à média nacional.

Presentes como roupas, calçados e brinquedos devem predominar neste ano, já que tiveram reajustes moderados nos últimos 12 meses. Roupas infantis subiram 4,86%, calçados 3,28% e os brinquedos praticamente não tiveram alta (0,12%). “Esse comportamento de preços favorece escolhas acessíveis para os pais, enquanto passeios, como idas a cinema, teatro e a hotéis, e alimentação fora de casa ainda representam desafios para o orçamento familiar, com alta na inflação”, explicou Spalenza.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, está disponível no site portaldocomercio-es.com.br.