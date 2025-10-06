Diferença de preço de ovos brancos e vermelhos é a menor em 10 meses

A diferença de preços entre os ovos do tipo extra branco e vermelho, comercializados em Santa Maria de Jetibá (ES), diminuiu em setembro, alcançando o menor patamar desde novembro de 2024, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

O movimento ocorre após o pico registrado em março deste ano, quando a distância entre as duas variedades atingiu recorde histórico na série iniciada em 2019. Desde então, a diferença vem recuando de forma contínua.

