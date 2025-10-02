Dores do Rio Preto: prefeitura abre processo seletivo para diversas áreas

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Dores do Rio Preto, que tem como objetivo selecionar profissionais para suprimento de vagas em regime de Designação Temporária (DT).

De acordo com a administração municipal, as vagas são para os cargos de assistente social, auxiliar de cuidador, cuidador social, educador físico, fiscal de obras e posturas, fonoaudiólogo, motorista profissional, psicólogo e terapeuta ocupacional.

As inscrições são presenciais e devem ser feitas na Sala de Licitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. A pasta fica localizada na Rua Pedro de Alcântara Galvêas, 122, Centro, das 8h30 às 10h30 e das 12h30 às 15h30.

Os candidatos que desejam participar do concurso da Prefeitura de Dores do Rio Preto também devem apresentar, no momento da inscrição, uma série de documentos para validação. Entre eles estão: