Drones: o novo protagonismo da agricultura de precisão no Brasil

Os drones deixaram de ser novidade tecnológica para se tornarem protagonistas no campo. No agronegócio brasileiro, onde produtividade e sustentabilidade caminham lado a lado, essas aeronaves não tripuladas vêm ocupando um papel cada vez mais estratégico na agricultura de precisão — conectando dados, clima, solo e decisão em tempo real.

De acordo com a Forbes Agro (2025), o mercado global de drones agrícolas deve ultrapassar US$ 17,5 bilhões, e o Brasil se destaca por investir em tecnologia voltada à redução de custos e ao uso mais eficiente dos recursos. A Embrapa reforça esse avanço ao apontar que os drones já pulverizam até 100 hectares por dia, com custo entre R$ 100 e R$ 400 por hectare, oferecendo rapidez, precisão e menor impacto ambiental.

