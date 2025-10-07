Segurança

Dupla é presa acusada de praticar roubo violento em Guaçuí

Após os procedimentos de praxe, os dois foram encaminhados ao sistema prisional.

Foto: Divulgação | PCES

Dois homens, de 23 e 24 anos, foram presos nesta terça-feira (7) pela Polícia Civil de Guaçuí, acusados de roubo majorado.

De acordo com a PC, o crime ocorreu em junho deste ano, no bairro São José. Os suspeitos invadiram uma residência e usaram de violência para roubar um aparelho celular. Segundo eles, o crime foi motivado por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.

A Delegacia de Guaçuí investigou o caso e conseguiu identificar os autores, além de recuperar o celular da vítima. No entanto, como não havia situação de flagrante na época, os suspeitos foram liberados.

Com a conclusão do inquérito, a 2ª Vara de Guaçuí expediu mandados de prisão preventiva, cumpridos nesta terça-feira. Após os procedimentos de praxe, os dois foram encaminhados ao sistema prisional.

