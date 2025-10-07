Guarda de Marataízes apreende drogas após suspeito fugir e abandonar sacola

Agentes da Guarda Civil Municipal de Marataízes apreenderam diversas porções de drogas nesta segunda-feira (6), durante patrulhamento de rotina no bairro Santa Rita.

Segundo informações da corporação, a equipe realizava ronda preventiva nas proximidades da região conhecida como Buraca quando um homem, ao perceber a presença da viatura, fugiu em direção a uma área de mata, abandonando uma sacola.

No material deixado para trás, os agentes encontraram porções de maconha, cocaína, haxixe e crack, além de uma balança de precisão, embalagens e uma faca. Apesar das buscas, o suspeito não foi localizado.

A Guarda de Marataízes reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181. Não é necessário se identificar.