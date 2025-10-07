Guarda de Marataízes apreende drogas após suspeito fugir e abandonar sacola
A equipe fazia patrulhamento quando um homem correu para uma área de mata e abandonou uma sacola. No local, foram encontradas porções de maconha, cocaína, haxixe e crack, além de balança de precisão e uma faca. O suspeito não foi localizado. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo 181.
Agentes da Guarda Civil Municipal de Marataízes apreenderam diversas porções de drogas nesta segunda-feira (6), durante patrulhamento de rotina no bairro Santa Rita.
Segundo informações da corporação, a equipe realizava ronda preventiva nas proximidades da região conhecida como Buraca quando um homem, ao perceber a presença da viatura, fugiu em direção a uma área de mata, abandonando uma sacola.
No material deixado para trás, os agentes encontraram porções de maconha, cocaína, haxixe e crack, além de uma balança de precisão, embalagens e uma faca. Apesar das buscas, o suspeito não foi localizado.
A Guarda de Marataízes reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181. Não é necessário se identificar.
