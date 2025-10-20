Espírito Santo e Minas Gerais se aproximam por investimento ferroviário

O vice-governador Ricardo Ferraço e o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, receberam, na manhã desta segunda-feira (20), o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Leite, para um diálogo sobre os investimentos ferroviários propostos dentro da renovação da concessão Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que interliga os dois estados e mais São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe e Goiás.

“Essa é uma interlocução sadia que favorece o desenvolvimento social e econômico nos dois estados com bons impactos também na região Centro-Oeste. A conexão tradicional de Minas e Espírito Santo tem potencial de modernização e crescimento, ampliando a parceria comercial em um movimento amplo e contínuo de exportações e importações. O que temos vivenciado nos últimos anos por aqui é muito promissor e os maiores investimentos portuários do País são no Espírito Santo. Essa união de esforços entre os dois estados tem muita relevância”, destacou Ricardo Ferraço.

A parceria tem o objetivo de convergir ações que favoreçam a implantação de trechos ferroviários para ampliar a competitividade da movimentação de cargas entre os dois estados. Está em pauta a implantação do contorno da Serra do Tigre e a variante de Itabira, criando assim o Corredor Centro-Leste Ferroviário, interligando a FCA e a Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM). Ambas intervenções são em Minas Gerais.

Com o Corredor Centro-Leste, será instalada uma nova rota favorecendo o escoamento de cargas do Noroeste de Minas Gerais e do Leste de Goiás aos portos do Espírito Santo, além do caminho inverso com a circulação de insumos e produtos importados.

“Quando uma pauta une dois estados vizinhos em torno de um mesmo objetivo, o resultado é crescimento para todos. O contorno de Belo Horizonte vai agilizar o transporte, reduzir custos logísticos e fortalecer ainda mais a integração entre Espírito Santo e Minas Gerais, que já compartilham tantos laços. Esse é um grande exemplo de como o diálogo entre parlamentos pode transformar ideias em benefícios reais para o País”, ressalta o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos.

Informações da Assessoria de Imprensa da Vice-governadoria do Espírito Santo.