Esquema de adulteração e venda de veículos é investigado no ES e na BA
As equipes cumpriram seis mandados de busca e apreensão e um de afastamento cautelar de um agente público.
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) realizou nesta quinta-feira (16) a fase ostensiva da Operação Dublê. A ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Norte) e pela Promotoria de Justiça Criminal de Colatina, com apoio da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Ministério Público da Bahia (MPBA).
Segundo o MPES, a investigação apura a atuação de um grupo criminoso envolvido em diversos crimes, como furto e roubo de veículos, receptação, venda de carros adulterados, golpes contra seguradoras, corrupção e lavagem de dinheiro.
As equipes cumpriram seis mandados de busca e apreensão e um de afastamento cautelar de um agente público. As ações aconteceram de forma simultânea em Vitória, Serra e Colatina, no Espírito Santo, e também em Teixeira de Freitas, na Bahia. Entre os investigados estão um empresário do ramo de revenda de automóveis e policiais civis.
De acordo com o MPES, os mandados relacionados aos policiais civis foram acompanhados por representantes da Corregedoria da Polícia Civil. As investigações continuam em andamento sob sigilo judicial.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui