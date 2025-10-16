Esquema de adulteração e venda de veículos é investigado no ES e na BA

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) realizou nesta quinta-feira (16) a fase ostensiva da Operação Dublê. A ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Norte) e pela Promotoria de Justiça Criminal de Colatina, com apoio da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Ministério Público da Bahia (MPBA).

Segundo o MPES, a investigação apura a atuação de um grupo criminoso envolvido em diversos crimes, como furto e roubo de veículos, receptação, venda de carros adulterados, golpes contra seguradoras, corrupção e lavagem de dinheiro.

As equipes cumpriram seis mandados de busca e apreensão e um de afastamento cautelar de um agente público. As ações aconteceram de forma simultânea em Vitória, Serra e Colatina, no Espírito Santo, e também em Teixeira de Freitas, na Bahia. Entre os investigados estão um empresário do ramo de revenda de automóveis e policiais civis.

De acordo com o MPES, os mandados relacionados aos policiais civis foram acompanhados por representantes da Corregedoria da Polícia Civil. As investigações continuam em andamento sob sigilo judicial.