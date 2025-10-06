Estudante é encontrada morta com sinais de espancamento em cidade do ES

Uma jovem de 20 anos foi encontrada morta dentro do quarto de casa, no bairro Rosa da Penha, em Cariacica, no último domingo (5). A vítima, estudante de Arquitetura, apresentava sinais de espancamento e estrangulamento e foi localizada pela própria mãe.

De acordo com as informações iniciais, a jovem sofreu fratura no pescoço, além de lesões na cabeça e no maxilar. A Polícia Militar informou que o corpo foi encontrado sobre a cama, sem roupas íntimas, e com marcas de agressão. No local, havia manchas de sangue na escada, nas roupas e no chão próximo à vítima.

O suspeito, de 20 anos, que era namorado da jovem, foi preso em flagrante enquanto tentava fugir para São Mateus, no Norte do Estado. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde permanece à disposição da Justiça.