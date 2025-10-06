Segurança

Estudante é encontrada morta com sinais de espancamento em cidade do ES

A Polícia Militar informou que o corpo foi encontrado sobre a cama, sem roupas íntimas, e com marcas de agressão.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Polícia Civil
Foto: Divulgação

Uma jovem de 20 anos foi encontrada morta dentro do quarto de casa, no bairro Rosa da Penha, em Cariacica, no último domingo (5). A vítima, estudante de Arquitetura, apresentava sinais de espancamento e estrangulamento e foi localizada pela própria mãe.

De acordo com as informações iniciais, a jovem sofreu fratura no pescoço, além de lesões na cabeça e no maxilar. A Polícia Militar informou que o corpo foi encontrado sobre a cama, sem roupas íntimas, e com marcas de agressão. No local, havia manchas de sangue na escada, nas roupas e no chão próximo à vítima.

O suspeito, de 20 anos, que era namorado da jovem, foi preso em flagrante enquanto tentava fugir para São Mateus, no Norte do Estado. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde permanece à disposição da Justiça.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Assuntos:

CariacicaPolícia CivilPolícia MilitarSegurança

