Itapemirim: já está em vigor aumento de auxílio-alimentação de 17% para vereadores

Já está em vigor o reajuste do auxílio-alimentação aprovado pela Câmara Municipal de Itapemirim e sancionado pelo prefeito Geninho Bechara (PDT).

O benefício passou de R$ 1.452 para R$ 1.700, o que em valores percentuais representa um reajuste de cerca de 17%.

A proposta foi votada na Casa de Legislativa no dia dez de setembro. Os 13 vereadores votaram pela aprovação. Ao chegar no Poder Executivo, o prefeito sancionou a medida, que, além dos parlamentares, também vai beneficiar os servidores do Poder Legislativo.

O último aumento do auxílio-alimentação na Câmara de Itapemirim havia ocorrido em janeiro de 2023. Desde então, a inflação acumulada, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), alcançou 12,65%, percentual inferior ao reajuste atual.