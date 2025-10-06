Estudante passa mal após “brincadeira” em escola de Cachoeiro

Um estudante precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após passar mal durante uma “brincadeira” entre colegas, na manhã desta segunda-feira (6), na Escola de Ensino Básico Luiz Marques Pinto, no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o caso aconteceu quando um aluno sentou na cadeira de outro durante uma sessão de filme. Na tentativa de brincar, o colega acabou enforcando o outro, que sentiu falta de ar.

Por precaução, a direção acionou o Samu, que realizou o atendimento ainda na escola e encaminhou o menino ao hospital. Os pais do adolescente foram avisados e o acompanharam até o hospital. Segundo informações da Secretaria, o menino passa bem e já recebeu alta.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação está acompanhando de perto o caso e já adotou medidas de orientação e acompanhamento junto aos alunos e suas famílias, conforme os protocolos institucionais da rede municipal de ensino.

“Reforçamos o compromisso da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e desta Secretaria Municipal de Educação com a segurança, o cuidado e o bem-estar de todos os estudantes, reafirmando que situações como esta são tratadas com seriedade, responsabilidade e diálogo entre escola e família.”