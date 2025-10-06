Cidades

Atenção! Alegre realiza 1º Simulado Geral de Desastres do Espírito Santo

Durante o simulado, serão enviados e divulgados boletins meteorológicos, alertas via SMS e comunicados oficiais

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

O município de Alegre sedia nesta semana o 1º Simulado Geral de Riscos de Desastres do Espírito Santo. Entre os dias 6 e 8 de outubro a Prefeitura Municipal, Defesa Civil e demais órgãos parceiros participam juntos do evento.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo é capacitar a equipe de gestão e fortalecer a integração entre os setores, garantindo mais eficiência e agilidade na resposta a possíveis situações de emergência.

Durante o simulado, serão enviados e divulgados boletins meteorológicos, alertas via SMS e comunicados oficiais. É importante destacar que tudo se trata de uma simulação, ou seja, não há motivo para preocupação.

Essa iniciativa é fundamental para que a gestão municipal esteja preparada diante de cenários adversos, promovendo mais segurança e proteção para toda a população.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

