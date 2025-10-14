Espírito Santo

Estudantes da rede pública participam de formação do CNH Social no ES

A proposta é fortalecer o aprendizado sobre segurança viária, cidadania e comportamento responsável no trânsito.

CNH social
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual participam, nesta quarta-feira (15), de uma etapa de formação do programa CNH Social 2025, promovida pelo Governo do Espírito Santo, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). O encontro será realizado a partir das 8h, no Palácio Anchieta, em Vitória.

A atividade reunirá alunos de sete escolas estaduais dos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória, que integram a disciplina eletiva “Educação de Trânsito” e foram contemplados na segunda fase do programa. A proposta é fortalecer o aprendizado sobre segurança viária, cidadania e comportamento responsável no trânsito.

O evento contará com a presença do governador Renato Casagrande e do diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, além de palestras com especialistas que abordarão temas como formação do condutor, impacto dos acidentes na saúde pública, direitos e deveres no trânsito e condutas seguras para motoristas e pedestres.

Serviço:

Etapa de Formação – CNH Social 2025

Data: Quarta-feira, 15 de outubro

Horário: 8h

Local: Palácio Anchieta – Praça João Clímaco, 142, Cidade Alta, Centro, Vitória

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

CNH SocialEspírito Santo

