Estudantes de Alegre participam da avaliação nacional do SAEB 2025 neste mês

A prova tem como objetivo medir o aprendizado dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática e abrange as turmas do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.

Os alunos das redes municipal e estadual de Alegre se preparam para participar da prova do SAEB 2025 (Sistema de Avaliação da Educação Básica). A avaliação será aplicada entre os dias 20 e 31 de outubro.

IDEB

Os resultados do SAEB são fundamentais para compor o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), principal indicador da qualidade do ensino em todo o país.

Isso porque, o desempenho obtido na avaliação permite que estados e municípios identifiquem avanços e desafios na aprendizagem. Nesse sentido, isso contribui diretamente para a elaboração de políticas públicas voltadas à melhoria da educação.

Diante disso, a Secretaria Municipal de Educação reforça a importância da participação de todos os alunos convocados. Além disso, a ação ressalta o engajamento dos estudantes é essencial para o fortalecimento da rede de ensino.

Com foco no comprometimento e na valorização do ensino público, o município segue empenhado em garantir um processo avaliativo participativo e transparente.

Dayanne Farias
Dayanne Farias

