Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão
O participante do reality show nega as acusações e a defesa diz que vai recorrer da sentença. O caso tramita em segredo de Justiça
*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como estupro, violência doméstica e violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.
A Justiça de Santa Catarina condenou nesta quinta-feira (2), a 12 anos de prisão o chef de cozinha Jason de Souza Junior, preso em janeiro acusado de estuprar uma menina. O participante do reality show nega as acusações e a defesa diz que vai recorrer da sentença. O caso tramita em segredo de Justiça.
“Respeitamos a decisão judicial que condenou Jason de Souza Júnior a 12 anos de prisão, mas entendemos que ela não refletiu corretamente as provas dos autos. Jason nega o crime e confia na Justiça. Recorreremos da sentença com a convicção de que a verdade prevalecerá”, afirmou o advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos.
Leia também: Caminhão baú tomba em barranco em avenida de Cachoeiro
“Por se tratar de um processo em segredo de Justiça, não entraremos em detalhes”, continuou o defensor. “No entanto, este é mais um caso em que um cidadão é levado à prisão com base exclusivamente no ‘valor do depoimento da vítima’, mesmo quando ele contraria diversos outros elementos de prova.”
A pena para quem comete o estupro de vulnerável (quando há conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos) é de 8 a 15 anos de reclusão, mas pode aumentar no caso de a vítima apresentar lesões graves (a pena sobe de 10 a 20 anos) ou morrer (12 a 30 anos).
Investigações da Polícia Civil catarinense apontam que Jason de Souza Junior teria estuprado uma menina de 12 anos, no dia 31 de dezembro do ano passado, em Florianópolis.
Conforme a polícia, Júnior abordou a jovem na rua, quando ela saiu de casa para jogar o lixo. Com uma arma de fogo em mãos, o cozinheiro obrigou a menina a entrar em seu carro e a forçou a ter relações sexuais com ele, informou o delegado Cleber Serrano à época.
Informações como placa do veículo e dados físicos do agressor, como barba e cicatriz na barriga levantaram a possibilidade de Jason ser o agressor. Além disso, exames de corpo de delito confirmam que a jovem foi vítima de violência sexual.
No dia seguinte, em 1° de janeiro, ele foi preso em flagrante na cidade de Palhoça, região metropolitana da capital. Ele teve a prisão convertida em preventiva e foi levado ao Presídio Masculino de Florianópolis.
Na época, a defesa de Jason de Souza Junior alegava que o cozinheiro teria conhecido a menina em um aplicativo de relacionamento, mas que a vítima teria mentido a idade na plataforma.
Antes de entrar para o reality show, na edição de 2022, Jason trabalhava como guitarrista de uma banda gospel e cozinhava de forma amadora. Ele é casado e pai de duas filhas.
Jason se destacou no MasterChef Brasil por causa da criação de uma receita de costelinha, que chegou a ser incluída no cardápio de uma famosa franquia de restaurantes. Ele foi eliminado do reality show após chegar no top 5. (Colaborou Ítalo Lo Re)
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui