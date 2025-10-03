Caminhão baú tomba em barranco em avenida de Cachoeiro

Um caminhão baú tombou em um barranco na manhã desta sexta-feira (3), na avenida Aristides Campos, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o condutor, ele parou para verificar o veículo após a porta do carona ter batido em um poste. Nesse momento, o veículo desceu a pista desenfreado. O motorista ainda tentou parar o caminhão, mas não conseguiu.

Leia também: Cachoeiro: EDP e Polícia Civil flagram furto de energia em pizzaria e em mansão

No momento do acidente só havia o motorista no veículo. Apesar do susto, ele só teve ferimentos leves nas mãos.

O trânsito ficou lento na região.