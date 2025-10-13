Exportação de café do Brasil soma 3,75 milhões de sacas em setembro

O Brasil exportou 3,750 milhões de sacas de 60 kg de todos os tipos de café em setembro, volume que implica queda de 18,4% em relação aos 4,598 milhões embarcados no mesmo mês de 2024. Em receita cambial, o desempenho é inverso, com o país recebendo 11,1% a mais no mesmo intervalo comparativo através do ingresso de US$ 1,369 bilhão. Os dados constam no relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

Nos três primeiros meses do ano safra 2025/26, a performance é parecida, com os embarques caindo 20,6%, para 9,676 milhões de sacas, e a receita avançando 12%, a US$ 3,521 bilhões, na comparação com o volume e o valor aferidos entre julho e o fim de setembro do ano passado.

