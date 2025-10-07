Falta de umidade eleva preços da mandioca e reduz ritmo de colheita

A baixa umidade dos solos nas principais regiões produtoras tem dificultado a colheita da mandioca e limitado a oferta da raiz, segundo levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Com a seca persistente, a produtividade segue comprometida, e muitos agricultores têm evitado realizar vendas devido à menor rentabilidade, o que reforça o cenário de escassez no mercado.

Em consequência, as fecularias e farinheiras registraram, na semana passada, moagem abaixo do esperado, operando com capacidade reduzida. A limitação na entrada de matéria-prima manteve os preços da mandioca em alta em todas as regiões acompanhadas.

