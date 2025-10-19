Farmácias de plantão em Cachoeiro neste domingo (19); confira

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou a relação das farmácias que estarão de plantão neste domingo (19), em Cachoeiro de Itapemirim. Confira:

Leia também: “Ozempic brasileiro” chega às farmácias – fique por dentro de tudo

Drogaria Cachoeiro

Endereço: Praça Visconde de Matozinhos, nº 17 – Bairro Guandu

Referência: Em frente ao Posto Nogueira

Telefone: (28) 3521-5533

Farmácia Pague Menos

Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, nº 72 – Bairro Gilberto Machado

Referência: Ao lado da Padaria Top

Telefone: (28) 3522-8299

Drogaria Opção

Endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, nº 77 – Bairro Santo Antônio

Referência: Ao lado do Supermercado Perim de cima

Telefone: (28) 3521-0401

Drogaria Costa

Endereço: Rua Cariri, nº 07 – Bairro Aquidaban

Referência: Em frente à Praça Elísio Imperial

Telefone: (28) 3511-6787

Farmácia Trevo

Endereço: Rodovia Ricardo Barbieri, nº 74 – Bairro Aeroporto

Referência: Em frente ao Supermercado Otavio

Telefone: (28) 3521-5181

As drogarias localizadas no Centro e no bairro Guandu funcionam das 7h às 22h, em horário obrigatório. Já as farmácias situadas nos demais bairros atendem das 7h às 19h, com possibilidade de funcionamento facultativo até às 22h.