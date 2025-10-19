Cidades

Farmácias de plantão em Cachoeiro neste domingo (19); confira

As drogarias localizadas no Centro e no bairro Guandu funcionam das 7h às 22h, em horário obrigatório.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou a relação das farmácias que estarão de plantão neste domingo (19), em Cachoeiro de Itapemirim. Confira:

Drogaria Cachoeiro
Endereço: Praça Visconde de Matozinhos, nº 17 – Bairro Guandu
Referência: Em frente ao Posto Nogueira
Telefone: (28) 3521-5533

Farmácia Pague Menos
Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, nº 72 – Bairro Gilberto Machado
Referência: Ao lado da Padaria Top
Telefone: (28) 3522-8299

Drogaria Opção
Endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, nº 77 – Bairro Santo Antônio
Referência: Ao lado do Supermercado Perim de cima
Telefone: (28) 3521-0401

Drogaria Costa
Endereço: Rua Cariri, nº 07 – Bairro Aquidaban
Referência: Em frente à Praça Elísio Imperial
Telefone: (28) 3511-6787

Farmácia Trevo
Endereço: Rodovia Ricardo Barbieri, nº 74 – Bairro Aeroporto
Referência: Em frente ao Supermercado Otavio
Telefone: (28) 3521-5181

As drogarias localizadas no Centro e no bairro Guandu funcionam das 7h às 22h, em horário obrigatório. Já as farmácias situadas nos demais bairros atendem das 7h às 19h, com possibilidade de funcionamento facultativo até às 22h.

