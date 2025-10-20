Fé e sustentabilidade marcam a Romaria da Água e da Terra em Pedra Menina

Mesmo com chuva e frio, a fé falou mais alto em Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto. A Romaria da Água e da Terra reuniu cerca de 2 mil pessoas em dois dias de celebração. Aliás, o evento uniu espiritualidade, sustentabilidade e amor pela natureza no coração do Caparaó.

Realizada no último sábado (18) e domingo (19), o evento foi muito aguardado pela comunidade. No primeiro dia, a programação teve início às 16h30, com um momento de mística e motivação pastoral conduzido pelo pe. Evaldo Praça Ferreira, Vigário Episcopal para a Ação Social, marcando a abertura oficial da Romaria.

Em seguida, a professora doutora Tânia Maria Silveira proferiu a palestra “Ecologia Integral: Terra, Água e Desenvolvimento Sustentável Solidário”, que abriu a roda de conversa da tarde.

Aliás, após sua fala, outras contribuições importantes foram apresentadas, como a do acadêmico de Agronomia Pedro Fonseca, que abordou a importância da qualidade da água para o equilíbrio ambiental e a vida no campo.

No mesmo dia, às 18h, os participantes acompanharam o testemunho do Guardião da Casa Comum, senhor João Martins, de 91 anos, que, com fé e dedicação, segue firme em sua missão de cuidado e preservação da criação. Sendo assim, encerrando o primeiro dia, a noite seguiu em clima de alegria e comunhão: às 19h, apresentações culturais animaram o público e celebraram a diversidade da vida no campo.

A Romaria, que aconteceu no domingo (19), teve início na comunidade de Paraíso, às 7h. De lá seguiu em caminhada até Pedra Menina, onde os fiéis participaram da missa celebrada pelo bispo diocesano Dom Luiz Fernando Lisboa. Durante o evento, houve distribuição de água benta, entrega de mudas e um almoço comunitário que reuniu diversas comunidades da região.

O evento foi uma realização da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, da Cáritas Diocesana e do Instituto Sustentabilidade Brasil, com patrocínio da Cesan e apoio institucional da Prefeitura de Dores do Rio Preto. A Romaria também recebeu o apoio do Sicoob Credisudeste, Sicoob Sul Serrano, Antônio Autopeças, Grupo Pedra do Pombal, Milanez & Milaneze e Usimed Sul Capixaba.

Portanto, a Romaria da Água e da Terra buscou fortalecer a agricultura familiar, valorizar os empreendimentos solidários e estimular o uso sustentável dos recursos naturais. Além disso, reafirmou o compromisso da população com a preservação da vida e do meio ambiente.”