Dores do Rio Preto: Romaria da Água e da Terra celebra fé e cuidado com a natureza

A II Romaria da Água e da Terra chegou à comunidade de Pedra Menina, no interior de Dores do Rio Preto, região do Caparaó capixaba, que faz divisa com o estado de Minas Gerais, neste sábado (18), transformando o local em um verdadeiro espaço de fé, partilha e defesa da criação.

Promovido pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e com o apoio da Diocese de Caratinga (MG), o evento reúne fiéis, agricultores, comunidades rurais e representantes de movimentos sociais em dois dias de celebração, reflexão e compromisso com o cuidado da Casa Comum, tema inspirado na encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco.

A programação teve início às 16h30, com um momento de mística e motivação pastoral conduzido pelo pe. Evaldo Praça Ferreira, Vigário Episcopal para a Ação Social, marcando a abertura oficial da Romaria.

Em seguida, a professora doutora Tânia Maria Silveira proferiu a palestra “Ecologia Integral: Terra, Água e Desenvolvimento Sustentável Solidário”, que abriu a roda de conversa da tarde.

Após sua fala, outras contribuições importantes foram apresentadas, como a do acadêmico de Agronomia Pedro Fonseca, que abordou a importância da qualidade da água para o equilíbrio ambiental e a vida no campo.

Às 18h, os participantes acompanharam o testemunho do Guardião da Casa Comum, senhor João Martins, de 91 anos, que, com fé e dedicação, segue firme em sua missão de cuidado e preservação da criação.

Encerrando o primeiro dia, a noite seguiu em clima de alegria e comunhão: às 19h, apresentações culturais animaram o público e celebraram a diversidade da vida no campo.

De acordo com o Vigário Episcopal para a Ação Social da Diocese, pe. Evaldo Praça Ferreira, a Romaria da Água e da Terra responde a um chamado do Papa Francisco para que a Igreja reforce seu olhar sobre o cuidado com o meio ambiente.

“A nossa Romaria nasce desse cuidado. Vamos até uma das principais nascentes do Rio Itapemirim, um dos rios mais importantes da nossa região, para mostrar o quanto a água e a terra são fundamentais para as nossas cidades e para a vida de todos nós”, destacou o sacerdote.

Entre os principais objetivos da iniciativa estão fortalecer o homem e a mulher do campo, estimular o manejo sustentável dos recursos naturais, valorizar a agricultura familiar e promover os empreendimentos solidários da região.

A Romaria da Água e da Terra segue neste domingo, 20, com novas atividades, celebrações e momentos de confraternização, reafirmando o compromisso da Diocese e das comunidades do Caparaó com a fé, a solidariedade e a preservação da vida em todas as suas formas.

A Romaria da Água e da Terra é uma realização da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, da Cáritas Diocesana e do Instituto Sustentabilidade Brasil. O evento conta com patrocínio da Cesan, apoio institucional da Prefeitura de Dores do Rio Preto e o apoio do Sicoob Credisudeste, Sicoob Sul Serrano, Antônio Autopeças, Grupo Pedra do Pombal, Milanez & Milaneze e Usimed Sul Capixaba.

Com informações da Diocese de Cachoeiro.