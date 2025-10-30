Feira da Agroindústria: inscrições abertas para aulas práticas de culinária

As inscrições para os minicursos gratuitos de culinária da segunda edição da Feira da Agroindústria Capixaba terminam nesta sexta-feira (31). O evento será realizado de 4 a 7 de novembro, na área externa da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), reunindo aulas práticas sobre preparo de alimentos e processamento de produtos típicos do Estado.

Assim, durante a programação, os participantes terão a oportunidade de aprender receitas e técnicas com foco em tilápia, bolos caseiros, biscoitos, pães, pizzas, tortas, macarrão artesanal, além do aproveitamento do abacaxi e do processamento do cacau e chocolate.

Inscrição

Assim, para garantir a vaga, o interessado deve preencher o formulário com nome completo, cidade, telefone e e-mail, escolhendo os minicursos de interesse.

É possível participar de mais de uma atividade, desde que os horários não coincidam. Nesse sentido, após o encerramento do prazo, as inscrições serão confirmadas por e-mail. No fim, todos os participantes receberão certificado ao final das aulas.

As atividades serão conduzidas pelos professores Fabiano Giori, Kelly Cristina Alves Feitosa e Patrícia Bernardes, que compartilharão experiências e técnicas voltadas ao fortalecimento da agroindústria capixaba.

Programação dos minicursos:

05/11 (quarta-feira)

8h às 12h – Culinária de Tilápia | Instrutor: Fabiano Giori

8h às 12h – Bolos Caseiros | Instrutora: Kelly Cristina Alves Feitosa

14h às 18h – Culinária de Tilápia | Instrutor: Fabiano Giori

14h às 18h – Biscoitos | Instrutora: Kelly Cristina Alves Feitosa

06/11 (quinta-feira)

8h às 12h – Culinária de Tilápia | Instrutor: Fabiano Giori

8h às 12h – Pães e Pizzas | Instrutora: Kelly Cristina Alves Feitosa

14h às 18h – Culinária com Abacaxi | Instrutora: Kelly Cristina Alves Feitosa

14h às 18h – Processamento do Cacau e Chocolate | Instrutora: Professora Dra. Patrícia Bernardes

07/11 (sexta-feira)