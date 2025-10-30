Feira da Agroindústria: inscrições abertas para aulas práticas de culinária
As inscrições para os minicursos gratuitos de culinária da segunda edição da Feira da Agroindústria Capixaba terminam nesta sexta-feira (31). O evento será realizado de 4 a 7 de novembro, na área externa da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), reunindo aulas práticas sobre preparo de alimentos e processamento de produtos típicos do Estado.
Assim, durante a programação, os participantes terão a oportunidade de aprender receitas e técnicas com foco em tilápia, bolos caseiros, biscoitos, pães, pizzas, tortas, macarrão artesanal, além do aproveitamento do abacaxi e do processamento do cacau e chocolate.
Inscrição
Assim, para garantir a vaga, o interessado deve preencher o formulário com nome completo, cidade, telefone e e-mail, escolhendo os minicursos de interesse.
É possível participar de mais de uma atividade, desde que os horários não coincidam. Nesse sentido, após o encerramento do prazo, as inscrições serão confirmadas por e-mail. No fim, todos os participantes receberão certificado ao final das aulas.
As atividades serão conduzidas pelos professores Fabiano Giori, Kelly Cristina Alves Feitosa e Patrícia Bernardes, que compartilharão experiências e técnicas voltadas ao fortalecimento da agroindústria capixaba.
Programação dos minicursos:
05/11 (quarta-feira)
- 8h às 12h – Culinária de Tilápia | Instrutor: Fabiano Giori
- 8h às 12h – Bolos Caseiros | Instrutora: Kelly Cristina Alves Feitosa
- 14h às 18h – Culinária de Tilápia | Instrutor: Fabiano Giori
- 14h às 18h – Biscoitos | Instrutora: Kelly Cristina Alves Feitosa
06/11 (quinta-feira)
- 8h às 12h – Culinária de Tilápia | Instrutor: Fabiano Giori
- 8h às 12h – Pães e Pizzas | Instrutora: Kelly Cristina Alves Feitosa
- 14h às 18h – Culinária com Abacaxi | Instrutora: Kelly Cristina Alves Feitosa
- 14h às 18h – Processamento do Cacau e Chocolate | Instrutora: Professora Dra. Patrícia Bernardes
07/11 (sexta-feira)
- 8h às 12h – Tortas Doces e Salgadas | Instrutora: Kelly Cristina Alves Feitosa
- 8h às 12h – Processamento do Cacau e Chocolate | Instrutora: Professora Dra. Patrícia Bernardes
- 14h às 18h – Macarrão Caseiro | Instrutora: Kelly Cristina Alves Feitosa
- 14h às 18h – Culinária de Tilápia | Instrutor: Fabiano Giori