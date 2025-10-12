Espírito Santo

Feira da Agroindústria: abertas inscrições para expositores do ES

Ao todo, 60 expositores de todo o estado farão parte dos quatro dias de evento, que acontecerá de 4 a 7 de novembro anexo à Ales

Os interessados em expor seus produtos na segunda edição da Feira da Agroindústria Capixaba, realizada pela Assembleia Legislativa (Ales) por meio da Casa dos Municípios, em parceria com o Espírito Santo Convention, têm até o dia 17 de outubro para realizar inscrição.

Ao todo, 60 expositores de todo o estado farão parte dos quatro dias de evento, que acontecerá de 4 a 7 de novembro anexo à Ales, no estacionamento externo do Palácio Domingos Martins (Avenida Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória). 

A inscrição prévia não garante a participação como expositor no evento. Ao fim do prazo, as inscrições serão validadas e confirmadas. O estande será compartilhado, com espaço para duas agroindústrias. A exposição e comercialização de produtos na feira será exclusiva aos municípios participantes do Projeto Arranjos Produtivos.

O evento

A feira tem como objetivo valorizar a produção agrícola das famílias capixabas e oferecer um espaço para o comércio dos insumos, além de possibilitar a capacitação dos produtores por meio de cursos, palestras e rodadas de negócio. 

Segundo a secretária da Casa dos Municípios da Ales, órgão responsável pela organização do evento, a feira é um espaço para ampliar parcerias. “É um momento único em que se oportuniza o encontro entre fornecedores e compradores (…). Essa troca é essencial para ampliar mercados e consolidar parcerias”, destaca Joelma Costalonga.

A expectativa é repetir o sucesso da primeira edição, que contou com grande movimentação. O público esperado é de uma média de mil visitantes por dia do evento. 

