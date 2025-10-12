Feira da Agroindústria: abertas inscrições para expositores do ES

Os interessados em expor seus produtos na segunda edição da Feira da Agroindústria Capixaba, realizada pela Assembleia Legislativa (Ales) por meio da Casa dos Municípios, em parceria com o Espírito Santo Convention, têm até o dia 17 de outubro para realizar inscrição.

Acesse aqui o formulário de inscrição

Ao todo, 60 expositores de todo o estado farão parte dos quatro dias de evento, que acontecerá de 4 a 7 de novembro anexo à Ales, no estacionamento externo do Palácio Domingos Martins (Avenida Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória).

A inscrição prévia não garante a participação como expositor no evento. Ao fim do prazo, as inscrições serão validadas e confirmadas. O estande será compartilhado, com espaço para duas agroindústrias. A exposição e comercialização de produtos na feira será exclusiva aos municípios participantes do Projeto Arranjos Produtivos.

O evento

A feira tem como objetivo valorizar a produção agrícola das famílias capixabas e oferecer um espaço para o comércio dos insumos, além de possibilitar a capacitação dos produtores por meio de cursos, palestras e rodadas de negócio.

Segundo a secretária da Casa dos Municípios da Ales, órgão responsável pela organização do evento, a feira é um espaço para ampliar parcerias. “É um momento único em que se oportuniza o encontro entre fornecedores e compradores (…). Essa troca é essencial para ampliar mercados e consolidar parcerias”, destaca Joelma Costalonga.

A expectativa é repetir o sucesso da primeira edição, que contou com grande movimentação. O público esperado é de uma média de mil visitantes por dia do evento.