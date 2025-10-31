Feira da Agroindústria traz produtos capixabas e programação gratuita

De 4 a 7 de novembro, a área externa da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) será palco da segunda edição da Feira da Agroindústria Capixaba, um evento gratuito que reúne o melhor da produção rural do Estado. Assim, a programação inclui exposição de produtos, minicursos, aulas-show, palestras, apresentações culturais e rodada de negócios.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Com estrutura ampliada e novidades, a feira promete atrair cerca de mil visitantes por dia. Nesse sentido, no estacionamento da Ales, na Avenida Américo Buaiz, em Vitória, 60 expositores de diferentes regiões vão comercializar produtos como cafés especiais, queijos, geleias, embutidos, cachaças e mel. A iniciativa integra o Projeto Arranjos Produtivos, coordenado pela Secretaria da Casa dos Municípios da Ales.

Leia também: Feira da Agroindústria: inscrições abertas para aulas práticas de culinária

A consultora de agroindústria do projeto, Alessandra Vasconcelos, destacou a expectativa positiva para as vendas. “Esperamos que os produtores tenham uma excelente comercialização. Na edição anterior, muitos venderam todos os produtos que levaram”, afirmou.

Para a secretária da Casa dos Municípios, Joelma Costalonga, o evento é mais do que uma feira: é uma vitrine do trabalho coletivo. “A feira mostra o resultado do esforço de quem vive da agricultura familiar. É um espaço de visibilidade, aprendizado e fortalecimento das agroindústrias capixabas”, ressaltou.

Programação

A abertura oficial acontece no dia 4, às 18h, com a apresentação da Orquestra Sinfônica Sonore e o workshop “Sabor, Tradição e Inovação: a Jornada da Cervejaria Rústica com o Projeto Arranjos Produtivos”.

De 5 a 7 de novembro, o público poderá participar de palestras, workshops, aulas-show e minicursos, todos gratuitos. Entre os destaques estão as aulas-show com chefs renomados. No dia 5, o chef Juarez Campos ensinará a preparar um ragu de carne de sol com mousseline de aipim. Já no dia 6, Fabiano Giori, do Senar, mostrará uma versão especial da moqueca, feita com lombo de tilápia e molho de camarão.

A programação ainda inclui debates sobre certificação de produtos, fruticultura, apicultura, meliponicultura, hidroponia e cafés especiais. Nos minicursos, os participantes aprenderão receitas com tilápia, pães, bolos, macarrão caseiro e tortas. As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira (31) por formulário eletrônico.

Outro ponto alto será a Rodada de Negócios, marcada para o dia 7, das 13h30 às 16h30. Segundo Alessandra Vasconcelos, a dinâmica foi reformulada para aproximar produtores e compradores de supermercados, restaurantes e lanchonetes. “Este ano, os compradores vão até os estandes conhecer os produtos. Se houver interesse, o fechamento será feito na sala de palestras”, explicou.

Os agricultores participantes terão apoio técnico do Sebrae e da equipe do Arranjos Produtivos durante as negociações. Além dos itens tradicionais, haverá ainda exposição de morangos, azeites, frutas desidratadas, iogurtes, biscoitos e produtos à base de mandioca.

A feira

A Feira da Agroindústria Capixaba consolida-se como um espaço de valorização do pequeno produtor e de incentivo à economia local, aproximando o público urbano do universo da agricultura familiar.