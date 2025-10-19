Feira de Adoção incentiva acolhimento de pets em Alegre

A Prefeitura de Alegre realiza no próximo dia 25 de outubro, das 9h às 12h, a Feira Municipal de Adoção, um evento que promete unir solidariedade, amor e novas oportunidades para quem deseja acolher um animal de estimação. A ação será realizada na Praça Seis de Janeiro, no Centro da cidade.

Durante a feira, cães adultos e filhotes — todos vermifugados e castrados, ou com castração garantida no tempo certo — estarão disponíveis para adoção responsável.

Leia também: Alegre: treinamento fortalece política de proteção às crianças em vulnerabilidade

O objetivo é incentivar a população a oferecer um lar seguro e afetuoso para os animais, reforçando a importância do cuidado, da empatia e da convivência saudável entre pessoas e pets.

De acordo com a prefeitura, a adoção é um ato de amor e transformação, tanto para o animal quanto para a nova família. Além de contribuir para a redução do abandono e da superpopulação de cães nas ruas, a iniciativa busca sensibilizar os cidadãos sobre o papel social da adoção.

Com informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Alegre