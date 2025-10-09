Floração do arábica anima, mas falta de chuvas preocupa produtores

Após as chuvas registradas no Sudeste brasileiro a partir de 20 de setembro, as lavouras de café arábica apresentaram boa floração. As precipitações, no entanto, ainda estão abaixo do ideal, o que pode comprometer o pegamento das flores. Essa é uma etapa decisiva para garantir o potencial produtivo da próxima colheita.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/floracao-do-arabica-anima-mas-falta-de-chuvas-preocupa-produtores/