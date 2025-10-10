Forças de segurança realizam operação contra facção criminosa no ES

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal, deflagrou na manhã desta sexta-feira (10) a Operação Radix, com o objetivo de reprimir a atuação de uma facção criminosa na cidade de Viana. A ação contou com o apoio da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Viana.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em residências no bairro Nova Bethânia, expedidos pelo Poder Judiciário após investigações que apontaram o uso dos imóveis para armazenamento de materiais ilícitos pela organização criminosa.

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração raspada e mira a laser (“red dot”), munições, uma espingarda calibre .36, uma câmera – supostamente usada para monitorar a movimentação policial – e um celular. Um dos investigados foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

O nome da operação, Radix (do latim “raiz”), faz referência ao objetivo de atingir a base da estrutura criminosa e enfraquecer suas atividades na região.