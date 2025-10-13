Governo dá início à reconstrução do Polentão em Venda Nova do Imigrante

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, neste domingo (12), a Ordem de Serviço para a reconstrução do Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conhecido como Polentão, no município de Venda Nova do Imigrante, na microrregião Sudoeste Serrana. Com investimento de R$ 11,9 milhões, o projeto contempla uma intervenção integral em uma área de 10 mil metros quadrados, garantindo mais segurança, conforto e modernidade para moradores e visitantes.

“O Espírito Santo já foi o segredo mais bem guardado deste País. Hoje já estamos sendo conhecidos e o turismo tem sido o carro-chefe do nosso desenvolvimento. Sempre digo que o turismo é uma ação de Governo, pois sem uma boa unidade de saúde, sem infraestrutura viária ou sem segurança pública, não temos turismo. O Polentão é um símbolo do nosso turismo. Venda Nova do Imigrante se consolidou no agroturismo e precisamos de um centro de eventos adequado para receber os moradores e os turistas que vêm ao município”, destacou o governador Casagrande, durante o encerramento da tradicional Festa da Polenta.

As obras do Polentão envolvem a demolição da estrutura antiga e a construção de uma nova base, com fundações mais profundas e resistentes, adequadas ao porte do espaço. O novo pavilhão contará com pilares e cobertura metálica de alta durabilidade, além de sistema de drenagem e fechamento lateral que asseguram maior proteção contra intempéries. A reforma também inclui a renovação completa da cobertura e das áreas de apoio, com atenção especial à ventilação, iluminação e acessibilidade.

Mais do que uma obra de engenharia, a reconstrução do Polentão representa um investimento direto no turismo e na economia de Venda Nova do Imigrante. O espaço é palco da tradicional Festa da Polenta e de diversos outros eventos que movimentam o comércio local, fortalecem o setor de hospedagem e valorizam a cultura italiana que marca a identidade da cidade.

“A Festa da Polenta completou, neste ano, sua 47ª edição. É uma das celebrações mais tradicionais do Espírito Santo, que une cultura italiana, gastronomia, alegria e a história de um povo que mantém vivas suas tradições. Recebemos visitantes de diversos municípios e também de várias partes do Brasil. Esse investimento do Governo do Estado é de suma importância, pois vai garantir melhorias no acesso e na estrutura física do Polentão, oferecendo mais conforto e segurança para quem vier prestigiar o evento”, afirmou o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho.